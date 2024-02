Question time ridotto, è polemica

Fare un question time una volta al mese e ridurre i tempi della controreplica da tre a due minuti. È questa la riforma che l’amministrazione ha intenzione di approvare in merito al question time, appuntamento che, da regolamento, dovrebbe tenersi ogni 15 giorni e nel quale il vertice comunale è chiamato a rispondere a domande di attualità. Dopo due sedute, peraltro infiammate, la maggioranza ha deciso di portare in commissione una bozza di modifica, che allunga i tempi fra un question time e al contempo ne accorcia quelli del dibattito. Ma la minoranza non ci sta: i consiglieri d’opposizione hanno rispolverato questo evento amministrativo, che nelle ultime amministrazioni non era mai andato in scena, per fare il punto su vicende impossibili da approfondire nell’ora dedicata alle interrogazioni consiliari. "Finché non è stato fatto per 20 anni il question time non è stato un problema, ma oggi per la maggioranza va rivisto – attacca Annalisa Marchegiani – Parliamo di modifiche di un minuto, totalmente inconsistenti, ma per voi la priorità era ridurre il question da una volta ogni 15 giorni a una volta al mese".

Tra gli alfieri della possibile modifica spicca il capogruppo di Libera Stefano Gaetani, che commenta: "Tenere un question ogni 15 giorni significa spendere 5mila euro al mese, è un costo non indifferente". Le polemiche sono destinate a proseguire, e si faranno sentire anche nella prossima seduta, prevista per il pomeriggio di mercoledì 21 febbraio.

L’occasione sarà buona per tornare sul caso ‘Guastaferro’, a cui la regione aveva assegnato due nuovi indirizzi, poi revocati per un "principio di uniformità e coerenza rispetto a quanto deliberato nelle passate programmazioni sulle medesime richieste".

Paolo Canducci rammenta che la scuola di viale dello Sport "aveva già acquisito diverse domande di iscrizione da parte di studenti provenienti da tutta la regione" e che "immediate e forti sono state le prese di posizione del corpo docenti e di numerosi imprenditori cittadini, per criticare la decisione assunta dalla giunta regionale e chiedere il ripristino dei corsi cancellati". Il capogruppo dei Verdi quindi chiede quali sono state le iniziative adottate subito dopo la pubblicazione della delibera risalente al 22 gennaio, e quali intende ancora attivare per ottenere il ripristino dell’istituzione dei corsi di ‘Meccanica, meccatronica ed energia’, ‘Elettronica ed elettrotecnica’ all’Istituto ‘Guastaferro’ a partire dal prossimo anno scolastico.

Giuseppe Di Marco