Questione Natura: "Che tristezza quei rifiuti a Montegallo"

Il presidente di Questione natura Roberto Cameli lancia la sua sfida. "In un mondo antico in cui la bellezza della natura si fonde armoniosamente con la creatività dell’uomo, Montegallo si erge come un gioiello incastonato tra le maestose montagne, ad un passo dal monte Vettore. Questa terra, ricca di segreti millenari e di una natura incontaminata – dichiara Cameli –, ci accoglie con la sua generosità, invitandoci a esplorare i suoi luoghi magici. L’escursione a Balzo e Castro è stata un viaggio attraverso la bellezza selvaggia di Montegallo, dove il richiamo della natura risuona potente tra le fronde degli alberi e il canto degli uccelli. In mezzo a boschi secolari e antiche frazioni, abbiamo respirato quell’aria pura, che solo luoghi così suggestivi possono offrire. Tuttavia, non possiamo ignorare l’ombra che si cela dietro tanta bellezza. L’abbondante presenza di rifiuti, soprattutto nel cuore del capoluogo Balzo e a ridosso dei tanti cantieri partiti in paese, ci ha fatto storcere il naso e riflettere sul nostro impatto sull’ambiente. È triste vedere come questa terra sia stata invasa da così tanti rifiuti, una ferita aperta sull’anima di Montegallo. Ma non dobbiamo restare inermi di fronte a questa situazione. È nostro dovere, come custodi di questa terra, mobilitarci e agire per preservare la bellezza e l’integrità di Montegallo. Chiediamo con fermezza a chi di dovere di intervenire immediatamente per risolvere questa emergenza ambientale, perché Montegallo è troppo preziosa! Ogni pezzo di rifiuto abbandonato – conclude categorico – è una ferita inferta alla nostra terra, un’offesa alla sua bellezza e alla sua biodiversità. È nostro compito proteggere e preservare questo tesoro per le generazioni future, affinché anche loro possano godere della magnificenza di questo territorio unico".