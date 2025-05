"Questo sistema non ha funzionato"

Il sistema cittadino non ha funzionato. Sette anni fa hanno scaricato la società ad un personaggio sconosciuto che si è fatto solo i suoi interessi. In realtà nessuno ha fatto niente per l’Ascoli e gli imprenditori del posto si sono girati dall’altra parte. Oggi le persone che continuano a credere al sindaco e a Pulcinelli sono in malafede oppure non sanno fare due più due con la calcolatrice. L’unico modo per ripartire purtroppo è il fallimento. Quando Tosti lasciò la società regalando le quote si sarebbe dovuto accendere un campanello d’allarme e invece tutti hanno fatto finta di niente. Adesso è tutto finito.