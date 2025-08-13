Qui centrosinistra ’Femminile plurale’,. Avs lancia Amadio per sostenere Ricci

‘Marche: femminile plurale’. Con questo slogan ieri Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), nel corso della conferenza stampa convocata alla libreria Rinascita, ha presentato ufficialmente la candidatura di Paula Beatriz Amadio, noto volto del mondo politico provinciale da sempre impegnata nel terzo settore. Varie le esperienze amministrative maturate dalla 60enne nel comune di Colli del Tronto come consigliera di minoranza, poi nelle vesti di assessora ai servizi sociali e vicesindaca. La lista correrà a supporto della candidatura di Matteo Ricci.

"Ci auguriamo che alle prossime regionali avvenga il ritorno ad una politica di messa a disposizione in favore del cittadino – commenta la candidata Amadio -. A causa di questo governo regionale di centrodestra stiamo vivendo in provincia un cambiamento degenerativo che riguarda temi importanti quali difesa dei diritti delle donne, sanità, diritti dei lavoratori, rispetto dell’ambiente, infrastrutture e cultura. Vengo da Ascolto & Partecipazione e parlando con Avs abbiamo capito che avevamo gli stessi obiettivi. Siamo un bel gruppo coeso che crede fermamente in quello che fa. Un gruppo di antifascisti. Un gruppo che ripudia ogni forza di violenza e le guerre. Siamo a favore della Palestina e condanniamo fermamente i genocidi che si stanno sviluppando".

Significativa la scelta di unire le forze e scendere in campo per cercare di sviluppare politiche volte a tutelare la provincia. "Conosciamo le difficoltà di questo territorio – prosegue -, al quale vengono dedicate sempre meno risorse. La disoccupazione, soprattutto quella femminile, è la più alta della regione. Le famiglie faticano i giovani se ne vanno. Non ci sono politiche a sostegno degli anziani e dei più fragili. Cito un brutto episodio accaduto nel corso della notte bianca di Ascoli. In tarda serata una nutrito gruppi di ragazzi si erano impadroniti di un angolo di piazza del popolo dove poi hanno intonato Faccetta Nera con il braccio teso. Abbiamo segnalato l’episodio alla Polizia di Stato, ma non c’è stato alcun intervento. Tutto questo deve cambiare".

La lista dei candidati si completerà con la presenza da Giovanni Gaspari, ex sindaco di San Benedetto, Roberta Rossi e Sandro Tanucci. "Da questo connubio potremo trarre giovamento – aggiunge Paolo Canducci, portavoce regionale Verdi Marche -. L’ambizione è quella di far diventare questa unione di reti civiche un punto di riferimento all’interno della coalizione di centrosinistra. Possiamo creare una base politica forte".

Massimiliano Mariotti