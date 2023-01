"Qui i lavoratori meno retribuiti delle Marche"

Le organizzazioni sindacali Nursind, Usb e Nursing Up chiedono con urgenza la convocazione della conferenza dei sindaci del Piceno. Alla base della richiesta due determine dell’Asur, di dicembre scorso, con le quali sono stati approvati rispettivamente, il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 dal quale si evince come l’Azienda sanitaria territoriale Ascoli sia l’unica, tra le cinque regionali, a cui per il 2023 e il 2024 le sia stato assegnato un vincolo di spesa per il personale inferiore a quello del 2022, e la determinazione dei fondi contrattuali definitivi dei dipendenti per gli anni 2020 e 2021. "L’Asur – dicono Maurizio Pelosi, Mauro Giuliani e Roberto Tassi – prima di finire la sua ‘missione’, con queste determine ha tirato un ulteriore e pesantissimo pugno in faccia ai lavoratori. Non rideterminando i fondi contrattuali, di 1.000 euro pro capite inferiori rispetto alle altre Ats, ha reso i lavoratori dell’ex Area vasta 5 i meno retribuiti delle Marche. E sottraendo le già carenti risorse per la spesa al personale della sanità di un ulteriori 1 milione e 800 mila euro con una perdita di 150 tra infermieri e Oss, ha attuato una vera e propria discriminazione dato che tutte le Ast, da Pesaro a Fermo, hanno avuto consistenti aumenti per il 2023 per la spesa al personale. In totale – continuano – l’Asur ha assegnato per il 2023 un aumento di spesa per il personale di 12 milioni di euro e solo alla sanità del Piceno ha incomprensibilmente e inverosimilmente sottratto 1 milione e 800 mila euro. Una decisione irrazionale e inaccettabile. Il Piceno, ancora una volta, viene pesantemente penalizzato rispetto a tutti gli altri territori. Un vero e proprio attacco, da parte dell’Asur, alla nostra sanità pubblica, che grida vendetta e chiede una forte reazione da parte di tutte le istituzioni e tutti i cittadini. Abbiamo già proclamato il primo sciopero il 16 dicembre 2022 e non esiteremo a proclamarne un altro se non si daranno le giuste risorse economiche per garantire la sanità pubblica ai cittadini del Piceno e la giusta retribuzione a tutti gli infermieri, Oss e operatori. Chiediamo, in primis al presidente della Regione e all’assessore alla sanità, di rimediare urgentemente, e chiediamo l’incontro che ci viene negato da mesi. Ai sindaci chiediamo con forza, poi, di convocare con rapidità la conferenza aperta a tutta la cittadinanza per discutere e decidere le modalità per contrastare questo disegno di smantellamento della sanità pubblica del Piceno. Altrimenti – concludono i rappresenti di Nursind, Usb e Nursing Up - non potremo esimerci dal continuare con le forme ritenute idonee per la mobilitazione del personale del comparto".

l.c.