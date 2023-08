"Qui le spiagge sono accessibili, c’era un altro bagno per disabili"

Nei giorni scorsi, sulla scorta di una segnalazione fatta dal genitore di una ragazza disabile, i membri della minoranza ’Grottammare c’è’ hanno attaccato l’amministrazione per la non accessibilità ai servizi della ’Spiaggia accessibile’, di recente inaugurazione nella concessione numero 3 sul lungomare sud di Grottammare. Oggi registriamo la risposta del sindaco Alessandro Rocchi. "Vogliamo rassicurare cittadini e turisti che la spiaggia accessibile ’Giuseppe Greco’ è assolutamente in regola e in linea con i livelli di accoglienza che una struttura del genere deve avere. La scelta di realizzarla nella concessione libera 3 del Lungomare De Gasperi non è casuale: a supporto della spiaggia, infatti, c’è la struttura della ex Guardia Medica, oggi presidio dei vigili del fuoco, già accessoriata con ambienti di servizio, compresi i servizi igienici. Se i consiglieri di minoranza avessero controllato si sarebbero accorti che di bagni nella struttura ce ne sono due: oltre a quello fotografato a corredo della critica, ce ne è un altro, riservato alle persone con disabilità (con tanto di cartello sulla porta ad identificarlo). C’è il bagno e c’è anche la doccia accessibile esterna, come da qualche anno a questa parte nelle nostre spiagge libere. La superficialità con cui questa minoranza intende ’collaborare’ al bene della città è disarmante. Noi, però, non ci scoraggiamo e, anzi, la ringraziamo per averci dato l’occasione di ribadire che l’accessibilità, anche quella turistica, rappresenta per questa Amministrazione un arricchimento a vantaggio della comunità tutta. Per questo motivo, è nostra intenzione continuare a migliorare e attrezzare secondo quel modello altre spiagge libere, seguendo le linee guida della Bandiera Lilla, di cui siamo orgogliosi di fregiarci dal 2019".