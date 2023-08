"Qui si dorme, ecco le risorse non sfruttate"

"Fano passa, San Benedetto dorme". È con queste parole che Elio Costantini torna all’attacco dell’amministrazione Spazzafumo, questa volta perché, secondo il segretario Pd del circolo nord, il vertice comunale rivierasco dovrebbe farsi sentire in regione sull’estensione dei fondi di sviluppo europeo ad una diversa platea di beneficiari. Si tratta, in particolare, dell’’Avviso per gli Investimenti Territoriali Integrati’, con cui si stanziano 25 milioni da fondi europei Fesr, 3 milioni da fondi Fse e 500mila euro come dotazione a supporto dei comuni per specifiche professionalità tecniche. Il bando in questione è stato emanato il 27 luglio e prevede la possibilità di presentare, fino al 30 novembre, progetti strategici territoriali per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, con l’obiettivo di valorizzare il territorio – anche in ambito turistico - e migliorare la qualità della vita: ogni progetto potrà ottenere fino a un massimo di 5 milioni Fesr e 600mila Fse. "Il problema – dice Costantini - è che i beneficiari dei fondi sono già individuati perché il bando si rivolge esclusivamente ai capoluoghi di provincia, oltre Fano, che però dovrà dividere la fetta di finanziamento con Pesaro. Per ogni capoluogo infatti il finanziamento massimo concedibile è di 5 milioni di fondi Fesr e 600mila Fse. Da quel che risulta, Fano, che non è capoluogo di provincia ma risulta il terzo comune delle Marche per popolazione, dopo aver fatto valere le sue ragioni, è riuscita a farsi inserire. Il principio di scelta delle città capoluogo può avere un senso in ambito amministrativo ma certo non caratterizza i bisogni di un territorio. L’amministrazione sambenedettese, invece di spendere energie per sottoscrivere l’accordo sull’ospedale di Ragnola, spacciato come grande conquista del territorio, quando in realtà resterà lettera morta perché mancano gli stanziamenti per realizzarlo, avrebbe dovuto spendersi in regione per far riconoscere anche alla nostra città il diritto a partecipare al finanziamento". Per il segretario, il vertice comunale avrebbe dovuto associarsi con gli altri grandi comuni delle Marche e protestare ufficialmente.