"Qui un ospedale di primo livello"

di Giuseppe Di Marco

Sulla sanità la riviera ha deciso di proseguire per la propria strada: dopo aver ratificato l’accordo di collaborazione con Regione, Provincia e Ast per la realizzazione di un ospedale di primo livello a San Benedetto, l’ente costiero è stato ricevuto in commissione regionale e ha fatto capire che a breve presenterà la propria idea dell’ospedale che dovrà sorgere sul terreno di Ragnola. A illustrare la posizione di San Benedetto, in audizione ad Ancona, è stato il consigliere Umberto Pasquali, recentemente eletto presidente della commissione comunale sanità, non senza polemiche. "Pasquali – spiega il sindaco Spazzafumo – ha presentato quella che è la nostra idea degli ospedali di San Benedetto e Ascoli. Stiamo predisponendo un documento che sottoporremo alla commissaria dell’Ast, e che successivamente condivideremo con gli altri sindaci, tra cui ovviamente quello di Ascoli, per vedere se la nostra proposta possa incontrare il favore degli altri rappresentanti del territorio o se sia necessario modificare qualcosa". Sui dettagli della proposta c’è ancora da lavorare, ma il sindaco rivela la linea che sarà seguita. "Bisogna partire dal presupposto che ci sarà un ospedale di primo livello ad Ascoli e uno di primo livello a San Benedetto – continua –. Ne consegue che la nostra struttura avrà delle caratteristiche e quella del capoluogo ne avrà altre". Ricollegandosi a quanto detto da Pasquali in una delle ultime commissioni, quindi, si punterà a rendere la struttura della costa un polo per l’emergenza e urgenza, mentre nell’entroterra ci sarà un ospedale per gli interventi di elezione. Resta da capire, però, quali debbano essere le dotazioni di questi due ospedali, visto che il vertice regionale disse, nel Consiglio aperto dell’anno scorso, che nel Piceno sarebbe stato fatto un ospedale "di primo livello spalmato su due plessi". Quindi, si dovrà ragionare soprattutto sui reparti, sul personale e sui servizi da prevedere e inserire.

Un discorso che finora non è stato fatto, visto che si è preferito parlare piuttosto della ‘scatola’, ovvero di tutta la questione urbanistica legata all’ospedale. Ormai, però, è chiaro che l’ospedale sambenedettese sarà realizzato sul terreno di Ragnola: a ricordarlo, recentemente, è stato anche il consigliere regionale Andrea Assenti, che ha chiarito come Palazzo Raffaello abbia intenzione di aggiungere 3 milioni ai 400mila già stanziati per stendere la progettazione tecnico-economica dell’opera. Le risorse aggiuntive dovrebbero essere previste nell’assestamento di bilancio, quindi entro luglio. Entro agosto, invece, Comune di San Benedetto, Provincia, Ast e Regione dovrebbero firmare l’accordo di collaborazione. Sempre che tutti siano d’accordo.