Quindici direttori in diciotto anni "Organici Ast, situazione disastrosa"

"Giudichiamo strumentale la nota di Usb, Nursind e Nursing Up a danno dell’ex direttore dell’Area vasta 5, Massimo Esposito, ma soprattutto di quanto con lui prodotto a tutela dei lavoratori della sanità Picena". Così Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl salute sulle dichiarazioni relative all’operato di Esposito quando era direttore dell’Av 5. "L’attacco – dicono Viola Rossi, Giorgio Cipollini, Paolo Sabatini, Benito Rossi e Fausto Menzietti – appare in tutta la sua strumentalità, in quanto indirizzato al presidente della Regione, agli assessori, nonché ai sindaci del territorio, nel momento in cui la giunta regionale sta valutando i curricula per la nomina dei direttori delle Ast, sebbene quelle stesse organizzazioni sindacali abbiano sottoscritto gli accordi che citano quali illegittimi. I dipendenti della Ast di Ascoli – continuano – è disastrosa, ma tale condizione deriva dall’assoluta noncuranza da parte di alcuni rappresentanti delle istituzioni, nonché dal fatto che, negli ultimi 18 anni, nel Piceno si siano succeduti 15 direttori, senza che gli stessi quindi avessero il tempo materiale per intraprendere una reale riorganizzazione. E’ il caso di ricordare che l’impegno assunto dalla Regione di equilibrare i fondi contrattuali è sorto dall’accordo economico 2021 sottoscritto a febbraio 2022, che le progressioni economiche 2021 e 2022 sono oggi rivendicabili grazie agli accordi sottoscritti nel 2022, che l’accordo transattivo sui tempi di vestizione è stato sottoscritto nel 2022 e che l’individuazione degli incarichi di funzione è stata contrattata nel 2022".