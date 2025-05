Quinta serata culinaria in vista di Sponsalia. Si sceglie il menù per la manifestazione

Venerdì 23 maggio nel ristorante ‘La paesana’ di Acquaviva si terrà la quinta serata culinaria in preparazione del menù della rievocazione storica ‘Sponsalia’ che andrà in scena il 3 agosto nella fortezza. Questa volta i protagonisti del menù saranno i prodotti della terra, in modo particolare quelli coltivati negli orti. Verdure, fave, asparagi saranno impiegati per confezionare i piatti preparati per gli ospiti. Nel Medioevo, infatti, sulle tavole italiane erano presenti perlopiù ortaggi a radice e a foglia, mentre altri prodotti erano completamente assenti, come ad esempio le patate, i pomodori o il mais. Il Palio del Duca da oltre trent’anni rievoca un matrimonio realmente celebrato tra i giovani Forasteria degli Acquaviva e Rainaldo dei Brunforte, il loro legame era un modo per rafforzare la potenza di Federico II nelle Marche, essendo ghibelline entrambe le famiglie. Info e prenotazioni al 335/370870. Prezzo 35 euro.