Ascoli Piceno, 14 luglio 2019 - Un brutto episodio ha aperto la giornata dedicata alla Quintana di luglio. Ignoti, infatti, nelle ultime ore sono entrati al campo dei giochi e hanno rubato tutte le bottigliette d’acqua che erano state messe a disposizione del sestiere di Porta Tufilla. E, come se non bastasse, hanno orinato all’interno del frigorifero che il Comune aveva destinato ai rossoneri. A scoprire il tutto sono stati alcuni sestieranti di Porta Tufilla che, questa mattina, si erano recati al campo Squarcia per preparare i panini da dare poi ai figuranti durante la giostra di questa sera.

I frigoriferi sono posizionati dietro al Cassero e ogni sestiere ne ha uno nel quale custodire le bevande e il cibo per i propri figuranti. Il caposestiere Alessandro Petrelli, appena appresa la notizia, ha subito richiesto l’intervento della Polizia, che intorno alle 13 si è recata al campo per analizzare la situazione. E’ stata anche presentata denuncia contro ignoti da parte del sestiere rossonero.

“Questo episodio non ha nulla a che vedere con la goliardia che potrebbe contraddistinguere le ore precedenti la giostra – spiega proprio Petrelli -. E’ un atto vergognoso che getta fango non solo sul nostro sestiere ma su tutta la Quintana e la città di Ascoli. E’ un vero e proprio oltraggio. Chi ha spirito sportivo vince senza competere e quanto accaduto non ha nulla a che fare né con lo sport né con la goliardia. E’ un atto vandalico e va punito. Abbiamo informato le forze dell’ordine e speriamo vengano presto individuati i responsabili”.