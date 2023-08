Quintana di Ascoli 2023: vince Porta Romana

Ascoli, 6 agosto 2023 – Il sestiere di Porta Romana vince la Quintana di agosto. Una grande prestazione, quella del cavaliere ascolano Lorenzo Melosso che, in sella al purosangue Magic Strike, sbaraglia gli avversari e si aggiudica la giostra dedicata al Patrono.

Per il giovane ascolano è il secondo successo personale, il 18esimo per il sestiere rossoazzurro. Secondo posto per Sant’Emidio, con Tommaso Finestra, terzo per Denny Coppari della Piazzarola. Quarto Lorenzo Savini di Porta Maggiore. Tornata nulla, la prima, per Luca Innocenzi di Porta Solestà, uscito di pista prima del primo assalto. Ultimo Nicholas Lionetti della Piazzarola, caduto nella seconda tornata. Rovinato a terra anche il cavallo Look Amazing, caricato poi sull’ambulanza veterinaria.