Quintana 2025: il consiglio degli anziani passa da cinque a sette membri

La fine dell’anno porta con sé una grande novità per quanto riguarda la Quintana. Il consiglio degli anziani, infatti, già dal 2025 passerà dagli attuali cinque membri a sette. La delibera è stata già approvata e il regolamento modificato. Cinque componenti verranno nominati dal magnifico messere, il sindaco Marco Fioravanti. Gli altri due, invece, ovvero il rettore e il rappresentante dei sestieri, verranno eletti dai comitati.

Va ricordato, anche per chi non fosse a conoscenza di tutte le dinamiche quintanare, che il consiglio degli anziani venne istituito nel 2015, ormai dieci anni fa, a seguito dell’abolizione dell’Ente Quintana e del passaggio dell’organizzazione della rievocazione storica (nonché di tutti gli eventi collaterali alla stessa) direttamente all’amministrazione comunale attraverso l’apposito ufficio. Si tratta, in parole povere, dell’organo di raccordo tra il Comune e i sestieri, al quale sono attribuite funzioni consultive e propositive per l’organizzazione, la realizzazione, la gestione e per il costante miglioramento delle manifestazioni legate alla Quintana.

In questo decennio, a guidare il consiglio è stato sempre il presidente Massimo Massetti, che con ogni probabilità verrà riconfermato dallo stesso sindaco Fioravanti. Per quanto riguarda i cinque membri nominati dal magnifico messere, comunque, nei prossimi giorni (tra la fine dell’anno e la prima settimana del 2025) verrà pubblicato un bando per raccogliere le manifestazioni di interesse. Chi vorrà entrare a far parte del consiglio, quindi, potrà proporre la propria candidatura. Poi sarà Fioravanti a scegliere cinque membri.

In merito agli altri due, eletti dai comitati di sestiere, verranno raccolte le candidature solo successivamente. Entro il mese di gennaio, teoricamente, verrà composto il nuovo consiglio degli anziani, che quindi avvierà il nuovo mandato. Come detto, sembra scontata la riconferma di Massetti, che in questi dieci anni ha indubbiamente lavorato nel migliore dei modi, accompagnando la Quintana in alcuni passaggi epocali, tra i quali il passaggio dei sestieri nel terzo settore.

"Il consiglio degli anziani, dopo un decennio di gestione, ha visto crescere esponenzialmente il proprio carico di attività ripartendolo tra i suoi cinque membri – spiega il sindaco -. Pertanto, credo sia necessario rivedere il numero dei componenti effettivi, al fine di alleggerire le responsabilità degli stessi, trattandosi di volontari. Quindi, portiamo il numero dei membri da cinque a sette". Matteo Porfiri