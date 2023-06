Quintana di Ascoli, accolto il ricorso di Innocenzi: potrà correre la giostra dell'8 luglio

Ascoli, 27 giugno 2023 – Luca Innocenzi può correre la Quintana di Ascoli. La notizia clamorosa è arrivata in tarda serata. E’ stato accolto, infatti, il ricorso presentato dallo stesso cavaliere folignate di Porta Solestà in merito alla sospensione di due mesi che gli era stata comminata dalla Fise, la federazione italiana sport equestri, dopo i fatti di Foligno. Il 41enne, infatti, lo scorso 4 giugno fu coinvolto in un parapiglia al campo dei giochi nelle prove ufficiali della Quintana umbra.

A seguito di tale vicenda è stato denunciato per rissa aggravata e la questura di Perugia ha emanato, anche nei suoi confronti, il daspo urbano, vietandogli di partecipare alle due giostre di casa. La Fise, di conseguenza, aveva deciso di sospendere il cavaliere, tanto che Porta Solestà aveva già trovato in Tommaso Finestra il suo sostituto. Ma la sospensione del campione è stata revocata e Innocenzi potrà regolarmente partecipare sia alle prove a porte chiuse di martedì e mercoledì che alla Quintana del prossimo 8 luglio.