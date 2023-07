Quintana ‘maledetta’ ad Ascoli: si fa male Gubbini, ricoverato in gravi condizioni

Ascoli, 2 luglio 2023 – La Quintana di luglio sembra essere finita nel mirino di una maledizione. La giostra ascolana, infatti, in programma sabato sera, perde un altro grande protagonista. Dopo Pierluigi Chicchini, cavaliere di Sant’Emidio, infortunatosi il 23 giugno alle prove cronometrate (al suo posto i rossoverdi punteranno sul giovane Tommaso Finestra), sarà fuori dei giochi anche Massimo Gubbini, campione di Porta Tufilla.

Il folignate, ieri sera, è stato vittima di un brutto incidente durante le prove della Quintana di Foligno. Gubbini, che in Umbria corre per il Rione Giotti, è stato trasportato in ospedale e si trova in gravi condizioni, anche se al momento sarebbe fuori pericolo.

Si parla della mandibola e di alcune costole rotte, ma la prognosi è ancora riservata. Il cavallo, che il 40enne stava provando, ha avuto un infarto ed è morto sul colpo, in pista. Gubbini è caduto e l’animale gli è finito sopra. Le condizioni del cavaliere vengono monitorate di ora in ora e al sestiere di Porta Tufilla nessuno ha voglia di parlare. Per i rossoneri ci sarà da affrontare una corsa contro il tempo per trovare un sostituto in vista della Quintana di sabato.