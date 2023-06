Quintana, avvio bagnato Salta Sestieri all’erta "Le gare dei bambini si terranno a fine mese"

Avrebbe potuto essere una bella serata di festa, invece il maltempo ha deciso di giocare un brutto scherzo al popolo quintanaro. L’acquazzone che si è abbattuto ieri pomeriggio nel Piceno, infatti, ha causato l’annullamento dell’edizione 2023 di ‘Sestieri all’erta’, l’evento che ogni anno apre la stagione della Quintana offrendo diversi momenti di aggregazione e di spettacolo: dalle esibizioni delle scuole per sbandieratori e musici fino alla folkloristica gara di lancio della bomba, che vede invece coinvolte le ‘vecchie glorie della bandiera’. All’arena di piazza Arringo era tutto pronto per l’inizio della kermesse, ma la pioggia cominciata a cadere violentemente poco prima delle 17 ha costretto il consiglio degli anziani e il Comune a cancellare tutto. Parlare di annullamento di ‘Sestieri all’erta’, però, non è propriamente corretto, visto che probabilmente alcuni appuntamenti verranno recuperati nel corso delle prossime settimane, anche se il calendario dei quintanari è piuttosto serrato da qui al prossimo 6 agosto. "Purtroppo, il meteo non ci ha permesso di svolgere la manifestazione – il commento del presidente della Quintana Massimo Massetti -. Soprattutto per ciò che concerne le performance dei bambini, però, cercheremo di recuperarle a ridosso dei campionati giovanili, che si svolgeranno proprio in città dal 23 al 25 giugno". Nel frattempo, venerdì sera il sindaco Marco Fioravanti ha incontrato, in municipio, lo stesso presidente Massetti, il coreografo Mirko Isopi, il responsabile del gruppo comunale Andrea Viozzi e tutti i referenti dei vari settori. "L’occasione è stata quella giusta per ribadire i valori e i principi fondanti della Quintana". Molta passione e senso di appartenenza nelle parole di tutti, in particolare del magnifico messere, che ha voluto ringraziare tutti i partecipanti all’incontro soprattutto per il grande senso di appartenenza mostrato durante il periodo del covid e per l’orgoglio che traspare da ogni esponente del gruppo ogni volta che si è chiamati a rappresentare la Quintana e la città di Ascoli. Infine, un aggiornamento sul caso relativo al cavaliere di Porta Solestà, Luca Innocenzi. Dopo la sua decisione di non correre la giostra del 17 giugno a Foligno, a seguito della rissa avvenuta al termine delle prove ufficiali di domenica scorsa, il rione Cassero ha scelto chi lo sostituirà: la lancia, per questa circostanza, verrà infatti affidata a Marco Diafaldi.

Matteo Porfiri