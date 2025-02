Quintana, Caso Coppari. Parla Porta Maggiore: : "La promessa era Trentino"

Ieri Porta Tufilla, oggi Porta Maggiore. Fioccano le repliche, e non potrebbe essere altrimenti, dopo la lettera inviata al Carlino dal cavaliere Denny Coppari. I neroverdi, accusati dal 38enne di Treia di aver cambiato le carte in tavola durante la trattativa, per poi puntare su Adalberto Rauco, chiariscono quanto accaduto con un comunicato. Lo pubblichiamo integralmente: "Nel mese di ottobre 2024 Coppari – spiegano dal sestiere neroverde – ci contattò esprimendo la volontà di lasciare Porta Tufilla e proponendosi per entrare a far parte del nostro sestiere. Presentò come cavalcatura il cavallo Trentino. Con una cavalcatura disponibile di questo livello, accogliemmo con grande interesse la proposta e iniziammo ad intavolare informali dialoghi conoscitivi. Tuttavia, dopo pochi giorni, venimmo informati che il cavallo in questione non era e che, ancor peggio, non era mai stato nella disponibilità di Coppari".

"Nonostante – si legge ancora nella nnota del sestiere – tale circostanza, abbiamo deciso di proseguire gli informali dialoghi conoscitivi, riservandoci di valutare la compatibilità tra le esigenze del sestiere e le richieste dell’eventuale futuro cavaliere. Si intende precisare che, fin dal primo contatto con Coppari, venne specificato, in maniera chiara ed inequivocabile, che alla base del progetto del sestiere di Porta Maggiore ci sarebbe stata una struttura tecnica, composta da qualificati e noti professionisti, funzionale a valutare le cavalcature da utilizzare e a decidere le modalità di allenamento. Coppari si mostrò favorevole ad accettare e a condividere le linee guida progettuali. A fine novembre 2024, la manager del signor Coppari ci presentò una bozza di contratto. Tuttavia, in quel momento, non essendo il comitato ancora ufficialmente in carica, ritenemmo opportuno e corretto attendere la formalizzazione dell’incarico per poi procedere verso un’eventuale serie di trattative formali".

"Avvenuto – spiegano ancora i neroverdi – l’insediamento, il comitato, valutate troppo onerose le richieste di Coppari, ritenne di formulare la propria controproposta che non fu accolta dal cavaliere. In seguito, Coppari presentò un’ulteriore proposta in cui, tra l’altro, veniva espressamente comunicato ‘sarò dunque io a scegliere le cavalcature e il programma di allenamento’. A questo punto, il comitato, pur avendo valutato sostenibile la proposta economica di Coppari, ha dovuto inevitabilmente, suo malgrado, prendere atto che non sussistevano più i presupposti per proseguire le trattative formali in quanto veniva disattesa l’imprescindibile funzione della struttura tecnica. Il comitato di Porta Maggiore, riservandosi sin d’ora ogni ulteriore azione, nessuna esclusa, a tutela del buon nome del sestiere, augura al signor Coppari buon prosieguo per il proprio futuro professionale".

Matteo Porfiri