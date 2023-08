Quintana choc, morto un cavallo E ora gli animalisti vogliono lo stop

di Matteo Porfiri

Dalla festa alla tragedia. Il passo è stato breve. La morte di una cavalla e le feroci polemiche che ne sono seguite macchiano la Quintana di Ascoli, la rievocazione storica che ogni anno, per due volte (il secondo sabato di luglio e la prima domenica di agosto), richiama migliaia di ascolani al campo dei giochi per l’assegnazione del Palio. La giostra cavalleresca, la cui prima edizione risale al 1955, è una gara di abilità e destrezza, nella quale si cimentano sei cavalieri, ciascuno rappresentante di un sestiere cittadino. Il gioco consiste nel colpire con la lancia, in tre consecutivi assalti da ripetersi per tre volte ogni turno (le cosiddette tornate), il bersaglio del saraceno posto al centro della pista.

Ebbene, dieci anni dopo l’ultimo episodio, avvenuto nel luglio del 2013, quando si infortunò il cavallo Debby Devious, che all’indomani venne abbattuto, torna a verificarsi una situazione simile. Anzi, anche più drammatica, visto che tutto è avvenuto in un campo ‘sold out’, davanti agli occhi di tanti bambini scoppiati in lacrime e con la scena ripresa da decine di telecamere e smartphone.

Ma è bene andare con ordine. Si corre la seconda tornata quando Look Amazing, purosangue inglese di otto anni in forza alla Piazzarola, subito dopo il terzo assalto da parte di Nicholas Lionetti, cade rovinosamente a terra insieme allo stesso cavaliere all’ultima curva. Il cavallo, che nella prima tornata aveva sfiorato il record di pista, stava andando fortissimo. Una vicenda, quella di domenica al campo dei giochi, che ha riportato alla mente quanto accaduto alle prove della giostra di Foligno, il primo luglio, quando il cavaliere Massimo Gubbini rischiò la vita proprio dopo essere caduto sotto il suo stesso cavallo, L’animale, forse colpito da infarto, morì praticamente sul colpo e il cavaliere è ancora ricoverato in ospedale, dopo più di un mese, a causa delle ferite riportate.

In questo caso, Look Amazing ha lasciato lo Squarcia che era ancora in vita, per poi essere abbattuto ieri mattina. "Il cavallo – si legge nel comunicato ufficiale della Piazzarola – è stato sottoposto a procedura eutanasica per ragioni umanitarie in conseguenza della grave frattura riportata".

L’incidente di domenica ha sollevato la protesta da parte delle associazioni animaliste. L’Ente protezione animali ha presentato una denuncia. "Quanti cavalli dovranno perdere la vita – scrive Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa – prima che si decida di mettere uno stop a queste manifestazioni che provocano sofferenza e morte? Ci rivolgiamo alla Rai, servizio pubblico, e agli altri network televisivi affinché non trasmettano più questo tipo di spettacolo". Anche l’Aidaa ha annunciato che presenterà un esposto alla procura. "È ora di voltare pagina – commenta invece il presidente dell’Oipa Massimo Comparotto –. Siamo nel 21esimo secolo e ancora dobbiamo assistere a questi spettacoli anacronistici che mettono a repentaglio vite umane e animali".

Per quanto riguarda il cavaliere Nicholas Lionetti, il giovane faentino ha riportato una frattura composta della scapola destra. "Sono profondamente addolorato per quanto accaduto – commenta il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti -. La Quintana ama i cavalli e li rispetta: questa è la cultura della nostra rievocazione storica, che fa della tutela e della sicurezza di cavalli e cavalieri la propria priorità".

Stavolta, però, tutto è andato per il verso sbagliato.