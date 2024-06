Quintana Ascoli, le prime dame Serena e Alessia in neroverde: "Fiere di essere state scelte"

Ascoli Piceno, 21 giugno 2024 – Due donne dal sorriso contagioso, da sempre legate alla Quintana. Serena Brasili e Alessia Piccioni sono le ‘signore’ scelte dal sestiere di Porta Maggiore per impreziosire i cortei storici di luglio e agosto. A presentarle, nella sede di via delle Terme, il caposestiere Marco Regnicoli e il console Davide Vitelli.

"Questo rappresenta sempre, per noi, un momento emozionante, perché segna una importante tappa di avvicinamento alle Quintane – hanno commentato Regnicoli e Vitelli –. Abbiamo deciso di affidare il ruolo della dama a due ragazze cresciute nel nostro quartiere e siamo certi che offriranno l’immagine più bella di Porta Maggiore".

Serena Brasili, 36enne, sarà la dama per l’edizione in notturna del 13 luglio. Lavora in un’agenzia assicurativa e da tanti anni è fidanzata con Maurizio Sardi, storico sbandieratore neroverde responsabile del settore degli under. "Da piccola avevo le foto dei nostri cavalieri sul mio diario – racconta Serena –. Ho sempre amato questo sestiere e sono davvero fiera di essere stata scelta. Qui ho conosciuto persone meravigliose, che ormai rappresentano la mia famiglia. Per me sarà la prima volta nel corteo storico e non vedo l’ora che arrivi quella sera. C’è tanta emozione, ma provo anche un grande orgoglio. Per tanti anni, prima del corteo, ho abbottonato il vestito del mio compagno ed ora qualcuno lo allaccerà a me".

La dama di luglio indosserà un abito di colore bordeaux, uscito per la prima volta nell’agosto del 2012. Alessia Piccioni, invece, che sfilerà ad agosto, riproporrà quello verde che era stato presentato in corteo lo scorso anno. Titolare della scuola di lingua inglese ‘Wall Street English’ che si trova proprio a Porta Maggiore, la ‘signora’ dell’edizione agostana ha 44 anni: per chi crede nella scaramanzia, è nata nel 1979, l’anno in cui i neroverdi vinsero il primo degli unici due Palii conquistati (con Pierpaolo Placci in sella a Pantera).

"Speriamo che questo aneddoto possa portare fortuna – auspica Alessia –. Ho tanti ricordi della mia infanzia che mi legano alla Quintana e a questo sestiere. Inoltre, interpretare il ruolo della dama è stato sempre un mio desiderio e sono contenta che il momento giusto sia arrivato proprio adesso. Sfilerò con grande senso di responsabilità e incarnando lo spirito di appartenenza ai colori neroverdi". Anche per Alessia Piccioni, quella del prossimo 4 agosto, sarà la prima volta nel corteo della Quintana.