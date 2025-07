Quintana di luglio e agosto, tutto pronto per le giostre

Tutto esaurito. Non c’è più nemmeno un biglietto per la Quintana in notturna del 12 luglio. La rapida vendita di tutti i posti disponibili al campo Squarcia testimonia l’attesa crescente per l’edizione dedicata alla Madonna della Pace. Ma stanno andando a ruba anche i tagliandi per la giostra del 3 agosto, che sarà l’edizione numero 100. Anche per chi non è riuscito ad aggiudicarsi un posto al campo dei giochi, però, la Quintana offrirà comunque numerose opportunità di vedere la Giostra, attraverso la diretta prodotta dal Comune che verrà anche trasmessa sugli schermi installati ai giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele e in Piazza Arringo. Intanto, la giostra si arricchisce di un nuovo e prestigioso riconoscimento. Si tratta del ‘Premio Luca Luna’, istituito dal Centro Studi Giochi Storici su iniziativa di Erminia Tosti Luna e dei figli, in memoria del professor Luca Luna. Insegnante, giornalista e autore, quest’ultimo ha dedicato gran parte della sua vita alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Ascoli. Il premio, del valore di mille euro, sarà assegnato al sestiere vincitore del Palio di agosto. La somma sarà destinata alla realizzazione di un nuovo abito storico, che arricchirà il corteo dell’edizione 2026. La cerimonia di consegna si svolgerà a settembre, in una serata inaugurale che unirà memoria, identità e creatività. Con questo riconoscimento si intende non solo rendere omaggio a una figura tanto amata dalla città, ma anche incoraggiare l’impegno dei sestieri nella ricerca e nella valorizzazione della storia locale. "Questo premio è un ponte tra la passione del passato e l’orgoglio del presente – le parole del presidente del Centro Studi Giochi Storici, Mirko Isopi -. Un tributo alla memoria di un uomo che ha amato profondamente Ascoli Piceno". Ultime ore, intanto, per iscriversi al FantaQuintana. Dopo il successo riscosso lo scorso anno, all’esordio, anche quest’anno i quintanari più appassionati avranno la possibilità di allestire la migliore delle formazioni scegliendo tra le diverse competizioni fra sestieri, ‘acquistando’ i protagonisti più amati o quelli più accreditati alla vittoria, in un mix di passioni e statistiche. Il gioco è stato ideato da Mauro Mantile e prodotto dalla Zale Marketing. Per iscrivere la propria squadra c’è tempo fino alle 20 di domani, prima che scatti il Palio per sbandieratori e musici.

Matteo Porfiri