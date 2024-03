Quintana e Fisb nel ’Guinness dei Primati’

La Quintana di Ascoli, insieme alla Fisb (la federazione italiana sbandieratori), finisce nel famoso libro del ‘Guinness dei Primati’. La nazionale ‘azzurra’, infatti, della quale fanno parte anche alcuni sbandieratori e musici appartenenti ai sestieri ascolani, domenica scorsa ha partecipato a ‘Lo Show dei Record’, su Canale 5, condotto da Gerry Scotti. Nel corso della trasmissione, appunto, gli atleti hanno realizzato un nuovo ‘Guinness World Record’, con 419 lanci effettuati in un minuto. A mettersi addosso la medaglia sono stati 40 sbandieratori e 20 musici provenienti da tutta Italia. Ascoli era rappresentata da Robert Alexa, Jacopo Cinelli e Valerio Matricardi di Porta Romana, Alessio Guidotti e Francesco Tarlo di Sant’Emidio, Federico Cittadini, Alessio Rigutini e Andrea Virgulti di Porta Maggiore, e Angelo Spadea e Ivan Talucci di Porta Solestà. Una bella soddisfazione, dunque, sia per loro che per tutta la Fisb. Sui social, anche la presidente della federazione Antonella Palumbo e il suo vice Massimo Massetti, quest’ultimo anche ‘numero uno’ del consiglio degli anziani della Quintana, hanno esultato per il record ottenuto: "Un’altra bella pagina di storia scritta dalla nostra Nazionale". L’esibizione degli sbandieratori e dei musici è stata molto apprezzata sia dallo stesso Gerry Scotti, che nel corso della serata ha più volte ribadito quante volte la nazionale Fisb sia stata coinvolta nei più grandi eventi mondiali, che dal numeroso pubblico presente in studio, rimasto letteralmente a bocca aperta per lo spettacolo offerto. La performance, in realtà, non è andata in scena all’interno dello studio de ‘Lo Show dei Record’, ma direttamente dalla vicina pista dell’autodromo di Monza, ovviamente per una questione di spazio. La nazionale è stata guidata dal commissario tecnico Ivo Fiandrino.

Matteo Porfiri