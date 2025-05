Quintana: ecco i cavalli. Domani il via alle visite. C’è pure super Trentino

Ventisei. Tanti saranno i cavalli che verranno sottoposti alle visite veterinarie in programma lunedì e martedì al campo Squarcia, in vista della Quintana in notturna che andrà in scena il 12 luglio. Ad eseguire i test sarà, come avvenuto anche lo scorso anno, l’equipe della Facoltà di Veterinaria dell’Università di Teramo. Tre sestieri sottoporranno le proprie cavalcature all’attenzione dei medici nella giornata di domani, appunto, ovvero Porta Romana, Piazzarola e Porta Maggiore. Gli altre tre, invece, lo faranno martedì: Sant’Emidio, Porta Solestà e Porta Tufilla. Le scuderie, però, hanno già deciso quali cavalli portare a visita. Porta Solestà, ad esempio, ha optato addirittura per sei cavalcature (cinque purosangue e un mezzosangue). Si tratta di Katy Way (di dieci anni, in sella al quale il campionissimo Luca Innocenzi vinse nell’agosto del 2022, nel luglio del 2023 e nelle due edizioni del 2024), della storica Love Story (di sedici anni, con cui il cavaliere trionfò tre volte nell’agosto 2018, luglio 2019 e luglio 2021), Aube Boreale di otto anni, Piccola Miss e Kendar Joy. A questi si aggiunge la mezzosangue Tajika (di tredici anni). Porta Tufilla, invece, sottoporrà ai test tre purosangue: il fenomenale Trentino (cavallo velocissimo di dodici anni, che detiene il record della pista con il tempo di 48,6 secondi e in sella al quale vinse il rossonero Massimo Gubbini nell’agosto 2021 e luglio 2022), Velganna di quattro anni e Demurone di otto. La Piazzarola, invece, opterà per ben cinque cavalli, tutti purosangue: Matti Miller di otto anni, Lonely Dreamer di sei, L’Incanto di otto, Leda di quattro anni e Fortemente di sei. Il sestiere di Porta Romana sottoporrà alle visite quattro purosangue: Magic Strike di undici anni (in sella al quale Lorenzo Melosso vinse nell’agosto del 2023), Aethos di dieci, Matambre di cinque e Tago Island sempre di cinque. Anche il sestiere di Sant’Emidio ha scelto quattro cavalli: sono i purosangue ‘In The Woods’, Zip Line, Akidoka e Action Movie. Infine, Porta Maggiore sottoporrà alla commissione veterinaria quattro purosangue: Rocio della Baldella di nove anni, Baloon di sei, Stay Safe Tonight sempre di sei e Whiteheaven di cinque anni. Dopo le visite, martedì sera si svolgerà anche una sessione di prove a porte aperte. Dalle 20, i sestieri si alterneranno in tre tornate.

Matteo Porfiri