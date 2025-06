Quintana, ecco i nuovi coordinatori. Zannori apre la stagione col botto

Si apre col botto la stagione quintanara per Mattia Zannori. Il nuovo cavaliere di Porta Tufilla, ex Porta Maggiore, ha infatti vinto il 26esimo torneo della Bigorda d’Oro a Faenza, regalando il successo al Borgo Durbecco. Chiamato a sostituire l’infortunato Enrico Gnagnarella, Zannori era all’esordio nella manifestazione e ha portato a casa un trionfo assolutamente meritato. Il ragazzo di San Gemini, poi, ha voluto dedicare la vittoria a Piergiorgio D’Annunzio, storico sestierante di Porta Maggiore, conosciuto anche come ‘Gnappa’, morto improvvisamente nel marzo scorso. Nel frattempo, tornando alla Quintana di Ascoli, a un mese dall’edizione di luglio arrivano ‘forze fresche’. Sono stati formati, infatti, 22 ulteriori coordinatori di corteo. Il corso, tenuto con la solita passione e il solito entusiasmo dal coreografo Mirko Isopi, è terminato nei giorni scorsi. "Abbiamo allestito una squadra che farà solo del bene alla nostra rievocazione – spiega Isopi -. Ho lavorato con Marco Terrani per mettere su un gruppo motivato, caratterizzato anche da una forte dedizione alla passione quintanara". Questi i nomi dei nuovi coordinatori di corteo: Alessandro Amadio, Roberta Morganti, Valentina Tralongo, Roberto Cappelli, Giovanni Tassi, Sara Abeti, Rossana Tacconi, Barbara Alessandri, Marisella Razzetti, Valentina Marinucci, Elisa di Cristofaro, Riccardo Cameli, Alessandra Piccioni, Filippo Carli, Tanja Albanesi, Simona Ceci, Luigi Angelini, Valentina Paolini, Ilaria Cappelli, Barbara Carboni, Manuela D’Annunzio e Marta Lazzarotti. Infine, Ascoli si appresta ad ospitare la Tenzone Bronzea il 5 luglio, ovvero i tornei di qualificazione per il campionato italiano dedicato a sbandieratori e musici promosso, come ogni anno, dalla Fisb. In altre parole, per usare un paragone calcistico, si tratta della Serie C. In gara ci saranno tanti gruppi provenienti da ogni parte d’Italia, che si contenderanno la promozione in A2, ovvero la Tenzone Argentea. In lizza, però, non ci sono gruppi ascolani, visto che i sestieri sono già equamente divisi tra Tenzone Aurea e Argentea. Precedentemente, il torneo era previsto a Motta Sant’Anastasia, in Sicilia, ma il gruppo organizzatore ha ufficialmente ritirato la propria disponibilità.

Matteo Porfiri