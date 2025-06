Quintana, missione Expo: show in Giappone

Ascoli, 1 giugno 2025 – Scatta la ‘missione Expo’ per la Quintana di Ascoli. Una delegazione della rievocazione storica, infatti, guidata dal presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti e composta da dodici persone tra musici e sbandieratori dei sei sestieri, è partita alla volta del Giappone. Nella vetrina internazionale più importante del mondo, infatti, da oggi al 7 giugno ci sarà anche lo stand delle Marche, all’interno del quale verrà appunto promossa anche la Quintana. Domani, in occasione della Festa della Repubblica, gli ascolani saranno protagonisti di un’attesa esibizione.

Nel frattempo, al ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato presentato il francobollo della Quintana. Nel salone degli Arazzi di palazzo Piacentini, infatti, alla presenza del sottosegretario Fausta Bergamotto e del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, sono stati presentati e sottoposti ad annullo filatelico otto francobolli appartenenti alla serie tematica le ‘Eccellenze del patrimonio culturale italiano’, dedicati alle rievocazioni storiche italiane. In occasione dell’emissione di un francobollo, Poste Italiane realizza e commercializza una serie di prodotti filatelici a sostegno.

Tra questi prodotti il folder filatelico, o cartella filatelica, riservato alle emissioni di maggiore rilevanza, si caratterizza per offrire una cornice iconografica di approfondimento alla vignetta del francobollo. Si tratta di un prodotto filatelico da collezione a tiratura limitata e numerata composto da una cartella rigida in formato A4 verticale a tre o più ante che racchiude, contenuti in taschine trasparenti applicate al suo interno, esemplari del francobollo, nello specifico un singolo e una quartina, e i prodotti che da tradizione corredano le emissioni dei francobolli, la Cartolina filatelica e la Busta primo giorno, entrambe affrancate con un esemplare annullato con il Bollo speciale giorno di emissione, e una copia del Bollettino Illustrativo.

L’annullo filatelico è fissato per il 12 luglio, in occasione della giostra della Quintana di Ascoli, tutto ad opera di Poste Italiane. Infine, sono già in vendita i biglietti per le Quintane del 12 luglio e del 3 agosto. I tagliandi sono disponibili, con prezzi invariati rispetto agli scorsi anni, alla biglietteria di piazza del Popolo. Dall’8 giugno, invece, partirà anche la vendita online.