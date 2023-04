Quintana, gli sbandieratori di nuovo in campo

Tornano in campo gli sbandieratori dei sestieri ascolani. Domenica, infatti, andrà in scena la terza edizione del ‘Torneo del Grifone’, organizzato dal sestiere di Sant’Emidio nel piazzale antistante la sede di rua degli Sgariglia. Dalle 14 si svolgeranno le gare relative alle specialità di singolo, coppia, piccola squadra e musici. Si tratta di un torneo promosso in sinergia con la Fisb, che rappresenterà un ottimo banco di prova per gli atleti in vista delle gare e dei campionati italiani che si disputeranno in estate. Nove i gruppi in gara: oltre ai sei sestieri della Quintana, infatti, ci saranno anche le Torri Metelliane di Cava De’ Tirreni, gli sbandieratori ferraresi della contrada Borgo San Giovanni e quelli di Borgo San Panfilo di Sulmona. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà al palazzetto ‘Galosi’ di Monterocco. Quella di domenica, ovviamente, è solo la prima delle tante iniziative promosse dal sestiere di Sant’Emidio per i prossimi mesi: a breve, infatti, verranno annunciate alcune novità che si aggiungeranno agli ormai canonici ‘Aperimiddio’ e ‘Grifo Art Festival’. Intanto, a poco più di due mesi dalla Quintana in notturna dell’8 luglio, il consiglio degli anziani ha confermato che le visite veterinarie ai cavalli si svolgeranno il 6 e il 7 maggio, al campo Squarcia. La giornata del 7, inoltre, sarà caratterizzata anche dalle prove dei cavalieri. I test saranno a cura, anche quest’anno, dell’equipe della facoltà di veterinaria dell’Università di Teramo.

m.p.