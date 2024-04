Quintana, i cavalieri tornano in pista

Tornano in pista i cavalieri della Quintana. E lo faranno tra oggi e domani per la sessione di aprile delle prove a porte chiuse. Ogni sestiere, come al solito, avrà a disposizione un’ora e mezzo di tempo per entrare in campo, montare le varie cavalcature e lasciare il terreno. Si comincia questa mattina alle 10 con i due cavalieri di Porta Tufilla, Denny Coppari e Adalberto Rauco. Poi, alle 11.30, sarà la volta di Luca Innocenzi per Porta Solestà. Domani, invece, alle 9 proverà la Piazzarola, con i giovani cavalieri Mario Cavallari e Davide Dimarti che si alterneranno al campo dei giochi. Alle 10.30, invece, spazio al sestiere di Sant’Emidio con Tommaso Finestra, mentre a chiudere la sessione, dalle 12, saranno Lorenzo Savini di Porta Maggiore e il campione in carica Lorenzo Melosso di Porta Romana, quest’ultimo vincitore dell’ultima Quintana, quella dell’agosto 2023. Nel frattempo, prosegue il progetto intitolato ‘Il sociale nel segno della tradizione, promosso dai sestieri di Porta Solestà e Sant’Emidio. Il 13 aprile, nell’area archeologica del palazzo dei Capitani, sarà inaugurata la mostra ‘Cicatrici rivelate’, che resterà aperta fino al 25. Il 20 aprile ci si sposterà a Montegallo: il senologo Andrea Stella dedicherà la giornata ai controlli per la prevenzione del tumore al seno. L’11 maggio a Venarotta il neurochirurgo Sandro Carletti, terrà una conferenza sul mal di testa.

Matteo Porfiri