Quintana in lutto per l’addio a Alighiero Pignoloni

La Quintana è in lutto. E’ morto, a 78 anni, lo storico arciere Alighiero Pignoloni, che tanti anni fa fu tra i primi a diffondere l’attività dell’arceria in città. Infatti, insieme a Raimondo Cipollini e Sebastiano Marrone, fondò la Compagnia Arcieri Piceni e, dopo qualche anno, anche la Compagnia Askalaie. Nel 1995 debuttò alla gara cittadina degli arcieri, che in quegli anni era denominata ‘Freccia d’oro’ e che solo di recente ha assunto la denominazione di ‘Palio degli Arcieri’. In tale occasione difese i colori del sestiere di Porta Maggiore. Poi passò a Porta Romana, trattandosi del quartiere in cui era cresciuto e in cui viveva. Con i rossoazzurri, nelle gare cittadine, conquistò due vittorie, precisamente nel 1996 e nel 1999. Negli anni Duemila, invece, difese i colori di Porta Solestà, aggiudicandosi altre tre edizioni della gara. Nell’ultimo periodo, Pignoloni è stato anche istruttore di tanti ragazzi che si sono avvicinati alla disciplina sportiva del tiro con l’arco. Se ne va, dunque, un grande personaggio: un uomo che ha dato sicuramente molto sia alla Quintana che alla sua città.

m.p.