Quintana, la lista di Volponi

Saranno 4.321 i quintanari chiamati al voto, il prossimo 15 dicembre, per il rinnovo dei comitati. Il numero è in calo, però, rispetto alla tornata del 2019, forse perchè il recente passaggio dei sestieri al terzo settore (che comunque è stato fondamentale e di grande aiuto per la Quintana) ha ‘obbligato’ chi volesse iscriversi a pagare una quota associativa di venti euro e questo, magari, può aver demotivato qualcuno. Porta Solestà può contare su 1.531 gialloblù (nel 2019 erano circa 1.800), a Porta Maggiore sono 1.039 i neroverdi (cinque anni fa erano 1.140), Porta Romana registra 831 rossoazzurri contro i 910 del 2019, a Porta Tufilla si contano 340 rossoneri (erano 1.200 nel 2019), mentre a Piazzarola sono 320 biancorossi contro i 600 di cinque anni fa. Al sestiere di Sant’Emidio, infine, voteranno 260 persone (erano circa 500 nel 2019). In questi giorni, i revisori dei conti di ogni singolo sestiere hanno provveduto a definire le liste elettorali redigendo l’apposito verbale da inviare in copia all’ufficio Quintana. Il tutto, a due settimane dalla presentazione delle liste, avvenuta lo scorso 4 novembre. In merito al prossimo step, entro l’8 dicembre verrà convocata l’assemblea dei soci per la nomina degli scrutatori. Ogni seggio sarà composto da cinque elettori con funzioni di scrutatori scelti dall’assemblea del sestiere tra gli iscritti all’albo. I seggi, il 15 dicembre, resteranno aperti dalle 11 alle 19 (arco temporale minimo) e lo scrutinio avverrà subito dopo, ovviamente a porte aperte.

Il 16 dicembre, poi, il presidente di seggio dovrà inviare la copia del verbale delle operazioni di spoglio e la lista dei consiglieri eletti all’ufficio Quintana. Infine, entro dieci giorni dalla proclamazione dei consiglieri il caposestiere eletto convocherà il nuovo comitato. Entreranno in consiglio, oltre al caposestiere vincitore, altre dodici persone: tredici in tutto. Intanto, la campagna elettorale entra nel vivo. A Porta Romana Stefano Volponi ha presentato la sua lista. Questa è composta da Vincenza Baiocchi, Valerio Matricardi, Cristiano Matricardi, Beatrice Bucciarelli, Piero Cicconi, Monia Vallesi, Alessio Lancianese, Gianluigi Bartolini, Matteo Ferretti, Luca Gagliardi, Marco Cacciatori, Mirko Bartolini, Paola Regnicoli e Jacopo Cinelli.

Matteo Porfiri