Quintana: la scelta. Morganti ai saluti, non sarà più console

Si era dimesso nel marzo scorso, a causa delle sue condizioni di salute non più ottimali. Per poi compiere un passo indietro e tornare per consentire al sestiere di portare avanti le due Quintane del 2025. Ora, però, ha preso la decisione definitiva: Gigi Morganti non è più console della Piazzarola. Il professore, ex coreografo, ha rassegnato le sue dimissioni in maniera irrevocabile. Il consiglio degli anziani, d’accordo con il magnifico messere Marco Fioravanti, ha incontrato il comitato biancorosso proprio in queste ore. All’ordine del giorno, infatti, c’era l’individuazione della data per l’elezione del nuovo console ed è stato scelto il 14 dicembre.

Intanto giornata finale, oggi, per la Tenzone Aurea, il campionato nazionale di Serie A1 per sbandieratori e musici che assegnerà il titolo di ‘campione d’Italia’. La manifestazione è ospitata dal comune di Formigine, in provincia di Modena. Tra i venti gruppi provenienti da tutta Italia che si sfideranno ci sono anche Porta Solestà, Porta Romana e Porta Maggiore, in rappresentanza della Quintana di Ascoli. Il campionato è organizzato dalla Fisb, la federazione italiana sbandieratori. Ieri sono andate in scena le prime gare. Al mattino le qualificazioni di singolo, grande squadra e musici. In serata, invece, le finali a partire dalle 21 (i risultati li troverete sul Carlino di domani). Nel singolo, tra gli ascolani, si è qualificato per la finale solo Stefano Sermarini di Porta Maggiore. In finale anche le grandi squadre di Porta Romana e Porta Maggiore. Neroverdi in finale anche tra i musici, insieme a Porta Solestà. Oggi, altra giornata intensa: alle 8 le qualificazioni di coppia e piccola squadra, dalle 21 le rispettive finali con l’assegnazione del titolo nazionale al gruppo che avrà chiuso la Tenzone al primo posto della classifica combinata.

Sempre oggi, poi, nel pomeriggio, l’attenzione di tanti ascolani sarà proiettata sulla Quintana di Foligno. In pista ci saranno tutti i sei cavalieri che corrono anche ad Ascoli: Davide Dimarti per il rione Badia, Tommaso Finestra per il rione Spada, Adalberto Rauco per La Mora, Mattia Zannori per l’Ammanniti, Lorenzo Melosso per il Croce Bianca e il campione in carica Luca Innocenzi per il Cassero.

