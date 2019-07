Ascoli, 14 luglio 2019 - Armati, nobili, damigelle, cavalieri, amazzoni e dame. I primi sguardi sono tutti per i 1.500 figuranti del corteo storico della Quintana. Un lungo serpentone di persone in abiti medievali che anche stasera, in occasione dell’edizione in notturna della Giostra, ha strappato lunghi applausi da parte del pubblico assiepato lungo il tragitto che da piazza Ventidio Basso conduce al campo dei giochi. Dopo le guardie a cavallo, il corteo è stato aperto, come ormai tradizione, dal conduttore televisivo Massimiliano Ossini nei panni dell’araldo a cavallo. Dietro di lui, il bellissimo Palio raffigurante Sant’Emidio realizzato dall’artista ascolano Pierluigi Pavoni e le magistrature guidate dal sindaco Marco Fioravanti (presenti nel gruppo anche le due parlamentari Giorgia Latini e Rachele Silvestri).

Quindi, è stata la volta dei Castelli. Il primo a sfilare è stato quello di Arquata, applauditissimo come sempre dopo il sisma del 2016, capitanato dal sindaco Aleandro Petrucci e impreziosito dalla presenza della bella castellana Emanuela Valianti. Di seguito, hanno sfilato Patrignone con la castellana Carla Eusebi, Folignano con Veronica Groppazzi, Montemonaco con Maria Pacifici, Monte San Pietrangeli con Lucia Boncori, Acquasanta con Irene Mannocchi, Porchia con Anna Maria Silvestri, Roccafluvione con Marianna Capriotti, Castorano con Raffaella Galdi, Ripaberarda con Eva Fioravanti e Venarotta con Clorinda Caucci.

Dopo i Castelli, è stata la volta dei Sestieri con Porta Solestà. Il gruppo gialloblù, guidato dal console Zunica, ha potuto contare ancora una volta sulla presenza di una bella dama, la 28enne Claudia Rozzi, avvolta in uno splendido abito rosa, nero e oro. Quindi, è stata la volta del Sestiere di Porta Tufilla che, per l’edizione in notturna della Giostra, ha scelto come primadonna la bella e affascinante Lara Caponi (con lei la figlia Elena) che per l’occasione ha indossato l’abito nero e oro con mantello a strascico color rosso. Cristina Bernabei, invece, è stata l’elegante dama della Piazzarola, mentre per Porta Romana, Simona Pieroni ha indossato l’abito rosso e oro con mantello impreziosito da perle. Le ultime a sfilare sono state Donatella Forlini per Sant’Emidio e Ilaria Izzo per Porta Maggiore, entrambe in abiti meravigliosi che hanno indossato con grande portamento.



