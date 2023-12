Quintana, missione in Qatar per gli sbandieratori ascolani

Missione in Qatar per cinque sbandieratori ascolani e per il presidente del consiglio degli anziani della Quintana, Massimo Massetti. La delegazione picena, infatti, è partita martedì sera per Doha, per esibirsi in occasione di un evento di caratura mondiale insieme alla nazionale della Fisb, la federazione italiana sbandieratori, della quale Massetti è vicepresidente. A comporre il gruppo ‘azzurro’, dunque, sono Gianluca Capriotti di Porta Solestà, Alessio Guidotti del sestiere di Sant’Emidio, Federico Cittadini e Alessandro Anastasio di Porta Maggiore, nonché Mattia Massetti di Porta Romana. Per tutti loro, dunque, quella in Qatar sarà sicuramente una bellissima esperienza e il loro rientro in Italia è previsto per l’11 dicembre. Nel frattempo, arriva la prima grande novità in vista delle Quintane 2024, quelle del Settantennale. A prendere parte a uno dei due cortei storici, tra luglio e agosto, sarà anche la conduttrice televisiva Daniela Ferolla, che nel 2001 vinse il titolo di Miss Italia. Ad annunciarlo, martedì sera, in occasione dell’accensione delle luminarie natalizie a piazza del Popolo, alla quale la stessa era presente, è stato il testimonial Massimiliano Ossini. Quest’ultimo lavora con la Ferolla in Rai e avrebbe deciso, appunto, di portarla ad Ascoli proprio in occasione di una delle due Quintane. "Uscirai dal palazzo dei Capitani insieme al sindaco", le ha detto sorridendo Ossini, lasciando appunto immaginare che la conduttrice interpreterà un ruolo durante il corteo storico. Probabilmente, indosserà l’abito della nobildonna del magnifico messere, ma tutto è ancora top secret. A proposito del Settantennale della Quintana, poi, stanno arrivando le prime iscrizioni per il torneo storico in programma al campo Squarcia il 7 gennaio. Tra i primi a presentare la domanda anche Nicholas Lionetti, ‘licenziato’ quest’anno dalla Piazzarola dopo la giostra di agosto. Per le iscrizioni, comunque, c’è tempo fino al 2 gennaio e si potranno accettare fino a 30 cavalieri. Un’altra data da segnare sul calendario, per tutti i quintanari, è quella del 15 dicembre. Quella sera, infatti, oltre alla premiazione dell’iniziativa ‘Vota la dama e la castellana’, promossa dal Carlino e prevista per le 18 al palazzo dei Capitani, i comitati di sestiere incontreranno il notaio Donatella Calvelli per completare l’iter relativo al passaggio al ‘terzo settore’. Matteo Porfiri