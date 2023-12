Quintana, nuovo statuto. E oggi il Galà delle dame

Giornata epocale, quella di oggi, per la Quintana. I comitati di tutti i sestieri, infatti, si recheranno nello studio del notaio Donatella Calvelli per l’approvazione del nuovo statuto e, di conseguenza, per ottenere il riconoscimento di ‘Aps’, ovvero associazioni di promozione sociale, entrando così ufficialmente nel terzo settore. Ciò porterà all’abolizione, in termini pratici, degli albi di sestiere. In altre parole, come avviene per qualsiasi altra associazione, per diventare soci sarà sufficiente pagare una quota annuale, che probabilmente si aggirerà attorno ai venti euro. Quando ci saranno le elezioni per il rinnovo dei comitati, a dicembre del 2024, potranno recarsi alle urne tutti coloro che abbiano effettuato l’iscrizione entro i tre mesi precedenti. Quindi, rispetto a quanto avviene adesso, cambia praticamente tutto e non sarà obbligatorio essere iscritti all’albo né per candidarsi né per votare, visto che queste liste non esisteranno più. Di fatto, l’iter si completerà oggi: un cambiamento epocale, come detto, ma reso obbligatorio dalle nuove riforme. Nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, infatti, il Comune non avrebbe potuto più erogare i rispettivi contributi che vengono annualmente destinati proprio ai sestieri. Risorse fondamentali, queste, per consentire lo svolgimento delle due Quintane e di tutti gli altri eventi che fanno da cornice alla rievocazione storica. I sestieri, passando al terzo settore, avranno anche la possibilità di accedere ai bandi pubblici per ottenere risorse, nonché godere della fiscalità agevolata. Inoltre, tra le varie novità, c’è anche il fatto che i soci potranno destinare ai rispettivi sestieri il 5x1000.

In serata, dalle 18, al palazzo dei Capitani andrà invece in scena la premiazione della nostra iniziativa ‘Vota la dama e la castellana’. Oltre 10mila i tagliandi pervenuti in redazione nel corso degli ultimi tre mesi. In presenza del sindaco Marco Fioravanti, del presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti e del caposervizio del Carlino, Flavio Nardini, verranno premiate le dodici dame che hanno impreziosito le due edizioni 2023 della Quintana, con dei riconoscimenti speciali per le prime tre classificate. Verrà anche premiata la castellana più votata: a trionfare, in questo caso concedeteci un piccolo spoiler, è stata Cinzia Michetti, che nell’edizione di agosto ha ‘bagnato’ con successo il debutto del castello di Castel di Lama.

Matteo Porfiri