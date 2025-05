Quintana, prove a porte aperte e primi test

Tempi interessanti e una sensazione: le due giostre del 2025 saranno più combattute che mai. E’ quanto lasciato in eredità dalle prove dei cavalieri, a due mesi dalla Quintana in notturna di luglio, andate in scena martedì sera al campo dei giochi. I sestieri hanno avuto la chance di testare la pista, di fronte anche a una buonissima cornice di pubblico, nonostante una temperatura ancora non prettamente estiva e la contemporaneità con Inter-Barcellona di Champions League che magari avrebbe potuto convincere qualcuno a restare a casa. Invece, a dimostrazione di quanto ad Ascoli ci sia voglia di Quintana, in tanti hanno assistito alle prove, le prime a porte aperte in programma quest’anno, godendo di un ottimo spettacolo. Come detto, tutti e sei i cavalieri hanno girato su tempi interessanti. Non c’erano i cronometristi né i giudici, cosa che avverrà invece il 18 giugno per le prove ufficiali. Pertanto, ognuno si è armato di cronometro per misurare i tempi manualmente, con tutta la tolleranza del caso. Luca Innocenzi di Porta Solestà, che lo scorso anno ottenne il cappotto, vincendo sia a luglio che ad agosto, sarà ancora l’uomo da battere e ha dimostrato di non aver mai perso l’allenamento. Stesso discorso per Lorenzo Melosso di Porta Romana, che probabilmente sarà il suo principale antagonista. Molto bene anche l’esordiente Adalberto Rauco di Porta Maggiore, così come il giovanissimo Davide Dimarti della Piazzarola. Importanti anche le prove di Tommaso Finestra di Sant’Emidio, che sta crescendo sempre di più, e Mattia Zannori di Porta Tufilla. I cavalieri hanno alternato le varie cavalcature a disposizione, visto che tra lunedì e martedì ne hanno sottoposte ben ventisei, complessivamente, alle visite veterinarie effettuate dalla commissione dell’Università di Teramo. Da sottolineare le buonissime condizioni della pista, ben curata dal responsabile Umberto Colavita e dal suo staff. Non era semplice, anche a causa della pioggia caduta martedì mattina in abbondanza, mettere a disposizione dei cavalieri un tracciato così performante. La prossima sessione di prove è prevista per il weekend del 24 e 25 maggio. Poi, come detto, spazio a quelle ufficiali e cronometrate del 18 giugno, che rappresenteranno l’antipasto della Quintana in notturna del 12 luglio.

(Fotoservizio Vagnoni)m.p.