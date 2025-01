Quintana, un grande libro per celebrare il 70ennale

Il Settantennale della Quintana, celebrato l’anno scorso, potrà essere rivissuto attraverso un libro, intitolato ‘La Quintana 2024’. Un volume di 206 pagine che, attraverso la fotografia, ripercorrono tutti gli eventi e le emozioni che hanno caratterizzato il 70esimo anno di vita della Quintana. Il libro è in vendita al prezzo di diciotto euro e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza al progetto ‘Michele per tutti’. Il volume è disponibile presso ‘T’invito a nozze’, in viale Marconi, fino ad esaurimento scorte, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, nonché il sabato dalle 10 alle 12.30.

Intanto, sono state stabilite dalla Fisb, la Federazione Italiana Sbandieratori e Musici, le location per i campionati 2025. La Tenzone Aurea, ovvero il campionato di A1, che coinvolgerà i sestieri di Porta Solestà, Porta Romana e Porta Maggiore, si svolgerà a Formigine, in provincia di Modena, dal 12 al 14 settembre. La Tenzone Argentea, invece, nella quale figurano anche i sestieri di Piazzarola, Porta Tufilla e Sant’Emidio, andrà in scena a Faenza dal 18 al 20 luglio. La Tenzone Bronzea, che non annovera in lizza formazioni ascolane, si svolgerà il 6 luglio a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania.