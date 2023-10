Quintana, vetrina a Milano

Il settantennale della Quintana, che verrà celebrato nel 2024, si aprirà con una straordinaria vetrina a Milano, il prossimo 18 novembre. Una delegazione di 25 figuranti, infatti, tra poche settimane sarà all’ombra del duomo per promuovere la rievocazione storica ascolana anche fuori regione. Il tutto attraverso un breve corteo per le vie della città, con il coreografo Mirko Isopi che sta mettendo a punto gli ultimi dettagli. Al momento non si conosce ancora il programma della giornata, che verrà presto svelato ufficialmente dal sindaco Marco Fioravanti e dal presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti. Intanto, farà registrare il sold out lo straordinario evento organizzato per sabato sera dal sestiere di Porta Solestà. Nella taverna gialloblù, infatti, andrà in scena una serata amarcord dedicata al ‘gigante’ Marcello Formica, che ha fatto la storia della Quintana vincendo otto Palii, tra il 1958 e il 1975 proprio per Solestà. La lunga festa comincerà alle 18.30, con l’aperitivo al quale prenderà parte Serafino Rosati, figlio di Giuseppe, ovvero il pittore che realizzò ben sette degli otto drappi vinti da Formica. Ovviamente, i Palii verranno esposti in bella mostra nella sede gialloblù. Saranno presenti anche numerosi ospiti d’onore, i cui nomi sono ancora tenuti top secret dal caposestiere Attilio Lattanzi.

Matteo Porfiri