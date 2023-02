Il team Faieta Motors by Speed Action di Ripatransone in pista con Sconza e Ferroni nel CIV SBK 2023. In occasione del R-Day indetto da Yamaha Italia sabato scorso, il team ripano ha presentato i programmi per la prossima stagione agonistica. Nella presentazione avvenuta presso il Proshop Yamaha del main sponsor Faieta Motors di Pescara, il team ha ufficializzato che prenderà nuovamente parte al CIV categoria Superbike, raddoppiando il proprio impegno in pista rispetto al 2022. La formazione di Andrea Prischi schiererà ben due Yamaha R1M, supportate direttamente dalla filiale italiana della Casa di Iwata. La prima sarà affidata nuovamente al giovane Gianluca Sconza, reduce da un incoraggiante stagione nella top class del Campionato Italiano Velocità, mentre la grande novità è rappresentata dal ritorno di Flavio Ferroni, pilota che ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli nella Superbike tricolore. Il team marchigiano di Ripatransone, raddoppia così il proprio impegno nella massima serie italiana, dimostrando la volontà di Andrea Prischi di investire su due piloti giovani e dalle sicure prospettive. "Si tratta di un progetto molto ambizioso, che consolida la collaborazione dei nostri partner Yamaha Motor Italia e Faieta Motors, con cui condividiamo l’obiettivo di far crescere i nostri giovanissimi piloti – afferma Andrea Prischi team manager Faieta Motors speed Acation - Colgo l’occasione per fare un grande in bocca a lupo a tutto il mio staff tecnico e ai nostri piloti".