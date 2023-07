Rabbia del comitato ‘Acqua buona’ "Zero rispetto da parte della Ciip"

Alza ancora una volta la voce il comitato ‘Acqua buona per Folignano’, a pochi giorni dal consiglio comunale aperto che si è svolto lo scorso 14 luglio e al quale, a sorpresa, non ha partecipato nessun rappresentante della Ciip. Dopo aver raccolto oltre 1.500 firme, denunciando inadempimenti e disservizi da parte della società che eroga il servizio idrico sul territorio, visto che ormai da diversi anni parecchie famiglie folignanesi lamentano la fuoriuscita di acqua sporca dai rubinetti delle proprie abitazioni, nonostante l’aumento delle tariffe, il comitato esige che venga risolto il problema. Il prima possibile. "L’assenza della Ciip al consiglio comunale ha, per l’ennesima volta, mostrato quale sia il grado di rispetto degli utenti e cittadini ai quali la società interamente pubblica fornisce il servizio idrico – spiegano i componenti del comitato -. Pertanto, intendiamo avviare un’ulteriore fase di segnalazioni di inadempimenti, con cui rappresentare le istanze ed i disagi delle 1.500 persone che hanno firmato la petizione. Il Comune di Folignano è socio del consorzio ‘ATO5’ e socio della società pubblica ‘Ciip Spa’, il cui statuto prevede che sia facoltà del Comune indire riunioni, anche urgenti, con la medesima società, che è tenuta a parteciparvi con personale di livello adeguato alle questioni da trattare. Di conseguenza, c’è stato un inadempimento regolamentare e statutario. Questo comitato – prosegue la nota - si è costituito per affrontare e discutere democraticamente e civilmente con Ciip, Ast, Arpam e il Comune di Folignano una soluzione alle problematiche evidenziate dai cittadini, che non meritano questa disattenzione istituzionale da parte di una società interamente pubblica. Auspichiamo pertanto che nella prossima richiesta di incontro che è stata sottoposta al consiglio comunale di Folignano lo scorso 14 luglio, attraverso una mozione proposta da questo comitato, la società Ciip Spa sia presente e si possa avviare un primo serio confronto. Il tutto, ovviamente – concludono i promotori – nel rispetto dei cittadini e del loro diritto ad avere acqua buona e trasparente".