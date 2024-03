Rabbia Samb, il Chieti dice no alla notturna

Samb-Chieti in programma giovedì 28 marzo si giocherà regolarmente alle 14,30. La società teatina non ha accolto la richiesta di posticipare l’incontro alle 18,30 o alle 20,30. Una richiesta che la Samb aveva avanzato per poter consentire una maggiore partecipazione di pubblico, trattandosi di un giorno lavorativo. Il Chieti, però, ha avanzato problemi di natura organizzativa e dunque ha rifiutato la proposta della società rossoblù. Senza l’ok della squadra ospite, è chiaro che la Samb non può procedere alla richiesta ufficiale alla Federazione. Nulla di fatto, insomma. Ma ora la concentrazione in casa rossoblù deve restare tutta sul prossimo impegno. Domenica prossima al Riviera arriverà il Notaresco, reduce dal pareggio con lo United Riccione (2-2). La squadra di Alessandro Bruno, settima in classifica con 40 punti, dall’inizio del girone di ritorno ha messo insieme 15 punti. Era ripartita bene battendo il Roma City, per poi pareggiare sia contro la Vigor Senigallia che contro il Sora e perdere a Tivoli. Da lì in poi tre successi consecutivi (l’1 a 0 sull’Avezzano in casa, il 2 a 4 di Fano e la vittoria di misura contro il Vastogirardi in casa) prima della caduta a Fossombrone, assorbita a metà alla luce del pareggio interno con lo United Riccione domenica scorsa. Il Notaresco ha i suoi problemi, il presidente Luigi Di Battista parla di salvezza e guarda alla programmazione della prossima stagione mentre i tifosi sono furiosi per il cambio di denominazione (contiene la sigla del San Nicolò) ancora mai avvenuto. Per la Samb, che non può più sbagliare un colpo da qui alla fine, se vuole rimanere in scia al Campobasso o approfittare di un passo falso dei molisani che domenica saranno ospiti del Fano dell’ex rossoblù Manolo Manoni, non sarà un avversario da sottovalutare (all’andata finì 1 a 1). Per mister Alessandrini che a Termoli ha debuttato con un successo importantissimo, sarà anche la prima al Riviera delle Palme. Ieri la ripresa degli allenamenti per la Samb che recupera Arrigoni dopo lo stop per un turno di squalifica. Con il perno del centrocampo di nuovo a disposizione, Alessandrini avrà sicuramente più soluzioni per il suo 4-3-1-2. Avrà anche più tempo per conoscere la squadra, rispetto alla settimana scorsa. Ieri, Senigagliesi che da un po’ si trova a gestire un’infiammazione che non gli consente di allenarsi con regolarità si è sottoposto a terapie. Ai box Battista che ne avrà ancora per qualche settimana dopo l’infortunio rimediato contro il Real Monterotondo.

s.v.