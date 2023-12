Raccolta benefica ’Dona un pacco’

In occasione del rituale Pranzo degli Auguri organizzato al Parco dei Tigli, l presidente del Monticelli Calcio Francesco Castelli, affiancato dal vice Walter di Matteo, dal presidente del Settore Giovanile Tonino Celani e dal parroco della chiesa di San Simone e Giuda don Giampiero Cinelli, ha annunciato una nuova iniziativa. Si tratta di ‘Dona un Pacco’: una raccolta di beni alimentari e di prodotti per l’igiene che verranno poi donati alla Caritas attraverso l’associazione ‘Betana’ che gestisce l’Emporio ‘Madonna delle Grazie’. Raccolta in Parrocchia e al campo ’ fino a venerdì.