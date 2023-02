Anche quest’anno si svolgerà a livello nazionale e nella provincia di Fermo la Giornata di Raccolta del Farmaco che prende il via oggi e si chiuderà lunedì (13 febbraio). In Italia aderiscono all’iniziativa oltre 5.200 farmacie (attraverso l’esposizione della specifica locandina) di cui 18 del territorio Fermano. Chi vuole, può partecipare alla raccolta donando uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura di circa 400 mila persone in condizione di povertà sanitaria offrendo loro gratuitamente cure e medicine. Il Banco Farmaceutico segnala, per il Fermano, così come su scala nazionale, un crescente fabbisogno di medicinali causato dai vari disagi che le persone si trovano ad affrontare, tra cui: difficoltà economica, precarietà lavorativa e solitudine sociale, che determinano la crescita della povertà sanitaria.

Nella provincia di Fermo, le farmacie che aderiscono sono le seguenti: Di Bacco (Lapedona) Giusti Fabio (Monterubbiano) Marconi Luigi (Pedaso) Casali Manzetti (Montegranaro) Cingolani (Magliano di Tenna) Diadori Tania (Monte Giberto) Formentini (Ponzano di Fermo, Capparuccia) Cuccù (Campiglione di Fermo) Cisbani (Fermo) la Comunale e Servizi Fermo Srl (Fermo) Bini (Fermo) la Comunale Sgds (Porto San Giorgio) Luisa Pompei (Porto San Giorgio) Michele Pompei (Porto San Giorgio) Parafarmacia Silvia Donati (Porto San Giorgio) Boncori (Porto San Giorgio) la Comunale N°3 (Porto Sant’Elpidio) Lattanzi (Sant’Elpidio a Mare). Gli organizzatori sottolineano come all’aumento delle richieste di medicinali, abbia risposto un forte coinvolgimento dei farmacisti a livello locale che oltre ad ospitare la raccolta, sostengono l’iniziativa con erogazioni liberali. Ogni farmacia infatti è collegata ad un ente del proprio territorio e sulla base dei bisogni espressi, suggerisce le categorie di farmaci più necessari. "La povertà sanitaria resta un problema preoccupante e di elevate dimensioni – dicono i promotori dell’iniziativa –. In Italia ci sono 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà. Non è diversa la condizione sociale nella provincia di Fermo, dove si registrano numerose famiglie, soprattutto con bambini e anziani a carico, che non hanno la possibilità di acquistare farmaci".

Paola Pieragostini