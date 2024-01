Raccolta differenziata dei rifiuti. Cosa cambia a Massignano

Il sindaco di Massignano Massimo Romani, dopo aver confermato il finanziamento di 130 mila euro ricevuto dal Comune attraverso l’Ambito Territoriale, con ente gestore PicenAmbiente, anticipa gli interventi programmati. Ci sarà la riqualificazione della ricicleria nel capannone del Comune, sarà acquistata un’isola ecologica informatizzata da collocare a Villa Santi in sostituzione dell’ecopunto esistente, ad uso esclusivo dei residenti della zona limitrofa alla Chiesa. Un’latra isola informatizzata sarà collocata in località Marina di Massignano sopra il centro sportivo MassClub, ad integrazione del servizio porta a porta e a uso dei residenti a nord del centro sportivo. Previsto, poi, il potenziamento del servizio di raccolta porta a porta (informatizzazione e geolocalizzazione) per una tariffazione puntuale ed incrementare la raccolta differenziata.