Raccolta differenziata, un incontro per spiegare cos’è il porta a porta

Ad Appignano oggi, la presentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta 2.0. Per capire cosa cambia l’appuntamento è per oggi, alle 21, nel teatro Sale, nel centro storico del paese. Il sindaco Sara Moreschini invita la cittadinanza a partecipare all’importante appuntamento per capire cosa cambierà, inoltre ricorda che è in programma la distribuzione dei kit di raccolta ‘porta a porta’ dei rifiuti nelle giornate del 16, 17, 18 novembre. La distribuzione rispetterà il seguente orario: 16 novembre dalle 8.30 alle 13.30, 17 novembre dalle 14 alle 19 e infine 18 novembre dalle 8.30 alle 13.30. I kit di raccolta verranno distribuiti nella sala consiliare, che si trova nella Circonvallazione Carosi, 11, ad Appignano del Tronto.