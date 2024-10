Raccolta firme per gli allagamenti. Dall’Agraria: "Non molleremo"

Il ’Val Tesino Day’ in zona Agraria a Porto d’Ascoli, per sensibilizzare l’amministrazione comunale ad intervenire al fine di evitare allagamenti in caso di forti temporali, si è concluso con la raccolta di 84 firme. L’organizzatore, Ercole Speca, delegato dai residenti, dice di essere soddisfatto per il risultato di sabato pomeriggio: "Nelle prossime ore andremo a protocollare le firme in comune. Ogni cittadino intervenuto ha potuto dire la sua sui problemi del quartiere e verso le ore 17 sono arrivati anche il vice sindaco Antonio Capriotti e la consigliera Barbara De Ascaniis. Insieme con alcuni residenti abbiamo fatto un sopralluogo durante il quale il vice sindaco ha dato delle indicazioni, come la possibile installazione di una pompa per facilitare lo svuotamento dell’acqua piovana da via Val Tesino. Noi siamo dell’avviso che serva una nuova linea per le acque piovane, ma la spesa sarebbe almeno di 60-70 mila euro.

Auspico che questo tentativo vada in porto. Per il momento ringrazio l’amministrazione comunale per l’interessamento e la presenza, ma sia chiaro che come quartiere saremo vigili e non molleremo di un centimetro su questo problema e sul miglioramento dei servizi nel popoloso quartiere Agraria.

Ma. Ie.