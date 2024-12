Raccolta fondi della Cooperativa On the Road per impianto fotovoltaico a San Benedetto

E’ iniziata la raccolta fondi della Cooperativa On the Road: "62 giorni per raccogliere 33.000 euro" per installare un impianto fotovoltaico da 18 chilowatt nella sede di San Benedetto. Si tratta di un progetto selezionato da ’Impatto+’ da Banca Etica.

Avere cura dell’ambiente significa avere cura delle persone che lo abitano, specialmente nel momento storico in cui viviamo, dove la crisi climatica è una tra le cause più presenti delle migrazioni. Dal 1994, la Cooperativa On the Road è al fianco di chi vive in situazioni di vulnerabilità e multivulnerabilità, offrendo supporto gratuito e qualificato a chi ne ha bisogno.

All’interno della struttura sono attivi servizi quali sportelli a bassa soglia, sportelli di consulenze legali, psicologiche e sanitarie, stanze in cui si svolgono importanti colloqui in ambienti protetti e un’aula formativa, dove si tengono corsi di formazione gratuiti di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento.

Ma con l’aumento del carovita e dei costi di gestione, la Cooperativa sta andando incontro a difficoltà economiche che rendono difficile pensare di mantenere la qualità e la continuità dei servizi avuti negli anni. Ecco allora la necessità dell’efficientamento energetico, per pesare meno sulle finanze della Cooperativa.

On the Road ha stimato un budget complessivo di 33.000 euro per l’installazione di un impianto fotovoltaico da 18 chilowatt. Si potrà donare tramite piattaforma ’Produzioni dal Basso’ le cui informazioni sono sul sito dell’associazione. Per maggiori chiarimenti: 346.2172876