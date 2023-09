Raccolta fondi per lo Iom. Doppio evento di solidarietà: "Aiuto a malati e famiglie"

Raccogliere fondi per sostenere lo Iom, onlus che dal 1996, nella provincia di Ascoli, garantisce assistenza domiciliare gratuita al paziente oncologico e supporto alla famiglia attraverso un’equipe di professionisti e volontari, con l’obiettivo di assicurare, per quanto la malattia lo permetta, la miglior qualità e dignità di vita. Va verso questa direzione, della solidarietà, il doppio evento organizzato dall’associazione nelle giornate di venerdì e del 29 settembre, rispettivamente ad Ascoli e a San Benedetto. Affinché lo Iom possa essere sempre più punto di riferimento a 360° e supporto per i malati colpiti da patologie tumorali e per i loro cari, occorrono fondi, altrimenti il rischio è quello della chiusura, scongiurato dalla onlus, dopo che lanciò l’allarme, grazie alla vicinanza di enti, ma soprattutto di privati.

Lo Iom si impegna anche, parallelamente, in azioni di sensibilizzazione e prevenzione, oltre a essere presente nei front office delle oncologie degli ospedali Piceni e nella Breast unit dell’Ast di Ascoli e Fermo. "In considerazioni dei profondi cambiamenti socio-economici che il nostro territorio ha subito, dalla crisi economica al terremoto e Covid – dicono la presidente Ludovica Teodori e Alessia Cicconetti – le necessità dei pazienti e dei familiari sono notevolmente aumentate, così come aumenta costantemente il numero dei pazienti che si rivolgono all’associazione, la quale si è dovuta rimodulare per rispondere e soddisfare i nuovi e molteplici bisogni. Per reperire fondi lo Iom partecipa a bandi regionali e nazionali, oltre a poter contare sul tesseramento, le erogazioni liberali e il 5x1000. Ma tutto ciò non è sufficiente a coprire le spese sostenute. Unica realtà sul territorio piceno ad erogare tale servizio, l’associazione ha necessità di reperire fondi per continuare a garantire le prestazioni, mantenendo il suo standard qualitativo. Per questo motivo lanciamo la raccolta fondi 1XTutti: dona 1 euro per aiutare un paziente oncologico. L’idea di base è che se tutta la popolazione della provincia, circa 207.000 persone, donasse 1 euro, lo Iom potrebbe garantire assistenza gratuita a 200 pazienti per un anno".

Venerdì ad Ascoli dalle 16.30: in piazza Ventidio Basso l’esibizione di ‘Varie ed eventuali’, duo canoro che propone musica anni 607080, nel chiostro di San Francesco i balli folkloristici dei ‘Piceni Pizzicati’ e il tango di ‘Mil Pasos’ (Irene Coccia e Manlio Agostini), nella Loggia dei Mercanti magie, giochi, musica e bolle di sapone con ‘Il sole di Giorgia’, in largo Crivelli l’esibizione di ‘Life for dance’ e nel giardino del palazzo comunale ensamble musicale dell’Isc ‘Luciani-Ss. Filippo e Giacomo’ e Cristiana Castelli in un monologo comico.

Lorenza Cappelli