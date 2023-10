Raccolta olive e olio nuovo

‘Nutri con olio sano la tua famiglia’. L’azienda Conca d’Oro della famiglia Alessandrini di Appignano tramanda da 4 generazioni la passione per la campagna, la natura e il desiderio costante di produrre un olio biologico locale e certificato a Km 0. Da qualche giorno è iniziata la raccolta delle proprie olive per la produzione del nuovo olio extravergine di oliva biologico, prodotto interamente nel frantoio aziendale entro poche ore dalla raccolta: coltivazione, molitura ed imbottigliamenti propri a Km0. E’ possibile acquistare l’olio nuovo e l’olio 2022 nel frantoio Conca d’Oro, oppure riceverlo a domicilio. L’azienda effettua spedizioni in Italia ed in tutta Europa, anche per idee regalo. Inoltre confeziona cesti natalizi personalizzati e regali aziendali. Nel frantoio Conca d’Oro (Valle Chifenti 24 ad Appignano, vicino alle scuole comunali) sono gradite anche le visite, ad attendervi c’è la famiglia Alessandrini, che per l’occasione offrirà un assaggio gratuito dei vari olii di propria produzione. Info: 333 7818703