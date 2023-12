Raccolta Raee, ecco dove conferire computer e televisori

Prosegue la raccolta mobile dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) nei quartieri cittadini. Sono diversi già quelli che sono stati toccati da questo progetto che sta riscuotendo grande partecipazione, con tanti cittadini che testimoniano in questo modo sensibilità nei confronti dell’ambiente. Questa mattina, in Piazzale Mascagni, parcheggio davanti alla chiesa di Sant’Antonio, di fronte allo stadio Recchioni, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, un mezzo speciale Porter, stazionerà e rimarrà a disposizione dei residenti per raccogliere apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso, come ad esempio televisori, computer, cellulari, lampade, neon ecc, ovvero Raee delle categorie R3, R4 e R5. Il conferimento alla postazione mobile Raee Car è gratuito, indipendentemente dal materiale e numero di pezzi conferiti. I Rifiuti Raee di dimensioni più grandi, invece, possono essere conferiti all’Ecocentro Comunale oppure è possibile chiedere il ritiro a domicilio su prenotazione telefonica. Ecocentro C.da San Martino – Fermo: orari: 6- 11:30/13 - 18.