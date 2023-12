Raccolta rifiuti il 2 gennaio

Occhio ai conferimenti dei rifiuti urbani nella zona Nord di Grottammare: il servizio di raccolta non sarà effettuato nel giorno di Capodanno, ma eccezionalmente il giorno seguente. Pertanto, l’esposizione domenicale di questa sera deve essere posticipata alla serata di lunedì 1 gennaio. La nota è segnalata nel nuovo calendario 2024 varato dalla Picenambiente spa nei giorni scorsi. Per il resto, nessuna evidenza sulle festività del prossimo anno: nel prosieguo dei mesi, le uniche date di non ritiro sono segnalate al 1 maggio e all’ 8 dicembre.L’Ecosportello è operativo nei seguenti giorni, orari e sedi: lunedì e martedì, nella sede comunale dalle 10.30 alle 12.30; giovedì – Ospitale, paese alto, dalle 15 alle 18. Il documento è consultabile nella sezione ’raccolta rifiuti’ del sito del Comune.