Raccontare una città a vocazione turistica a suon di colori

"Raccontare una città turistica con matita e colori, per com’è e per come può essere immaginata". Questo il tema de "Il Mondo Disegnato - Festival dell’Illustrazione Turistica e del Patrimonio Culturale". L’evento si svolgerà a Grottammare da oggi al 19 maggio. "Viaggiare e disegnare – afferma l’assessore al Turismo, Lorenzo Rossi - hanno un potere gemello: quello di sorprenderci, di aprirci a nuove visioni, di farci conoscere con gli occhi ciò che non avevamo davanti. L’illustrazione turistica è l’esplosione al cubo di queste due potenzialità. Dedicare un festival all’illustrazione turistica è allora un rischio da apprendisti stregoni: significa evocare un’enorme energia di visioni, di suggestioni, di possibilità. Tuttavia, non potevamo che candidarci, come Città di Grottammare, a questo tentativo. La nostra è una località che vive principalmente di turismo, apprezzata per questo a livello italiano e non solo, e che, al contempo, è ormai nota per essere densamente popolata di illustratori professionisti".