Radio e podcast in festa

Il 5 e 6 aprile saranno due giornate intense, ricche di incontri, workshop e momenti di confronto che trasformeranno Ascoli nella capitale dell’audio per un intero weekend. Al Festival della Radio e del Podcast parteciperanno i più grandi editori del settore, tra cui Spotify, Chora Media, One Podcast e RAI. L’evento prenderà il via con un importante momento di confronto: gli Stati Generali delle Webradio di Parola. L’incontro riunirà professionisti ed esperti del settore per discutere il ruolo e il futuro delle radio digitali in un’epoca in cui la trasmissione audio sta evolvendo in modo sempre più rapido.

Nel pomeriggio spazio alla creatività con il workshop ‘On Air & Nerd: Radio, Fumetti e Mondi Fantastici’. A seguire sarà il momento di ‘On Air & On the Road: quando il Viaggio diventa Podcast’. Il pomeriggio proseguirà con un appuntamento imperdibile per chi sogna di trasformare la propria passione per il podcasting in una professione. Con il workshop ‘Da grande voglio fare il podcaster (e magari pagarci le bollette!)’. In collaborazione con Spreaker, verranno approfondite le strategie di monetizzazione e crescita di un progetto audio.

La giornata di sabato terminerà con una serata speciale dal titolo ‘FARE - microfono aperto feat. de core podcast live show’. Un evento unico in cui radiofonici e podcaster di tutta Italia si uniranno per dar vita a una puntata speciale immaginata insieme nella suggestiva cornice di Sala Cola d’Amatrice.

Domenica il festival riprenderà con il workshop ‘Io divulgo podcast’, un’opportunità per approfondire il ruolo della divulgazione scientifica attraverso l’audio, grazie alla partecipazione di esperti del settore. Sempre nella mattinata, spazio alla formazione con il workshop ‘Scopri come far crescere il tuo podcast con Spotify!’. Il festival terminerà con un momento di celebrazione della radio e del podcasting al Ventidio. Sul palco saliranno voci autorevoli del settore, tra cui Massimo Cirri e Riccardo Cucchi. Il team di Radio Incredibile: "Abbiamo creduto in questo festival, le iscrizioni ci confermano quanto fosse necessario un appuntamento come questo in Italia".